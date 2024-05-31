«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن تحول المنازل في غزة إلى أطلال

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا بعنوان «المنازل تحولت إلى أطلال.. حياة الفلسطينيين أصبحت مؤلمة بسبب العدوان الإسرائيلي».

أفاد التقرير، بأن السابع من أكتوبر الماضي كان اليوم الذي تحولت فيه حياة الفلسطينيين في قطاع غزة إلى حياة مؤلمة، حيث أصبحوا لا يسيرون إلا وسط شهداء ومصابين، وسط منازلهم التي تحولت إلى أطلال، مع كل استهداف من أسلحة جيش الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق بالقطاع، منها مدينة خان يونس.

الشعب الفلسطيني يبحث عن تخفيف قسوة حياته

وأضاف التقرير، أنه بحثًا عن ما قد يخفف قسوة أوضاع سكان غزة الحياتية، يلجأ بعضهم إلى ذكريات الماضي، فيتجهون إلى منازلهم المدمرة ويتحدثون عنها لاستحضارها وما تحمله معها من سعادة، وإن كانت هذه السعادة مؤقتة إلا أنها شافية لآلامهم.

الأمل في انتهاء العدوان على قطاع غزة

وتابع: «مع الواقع الذي فرضه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي لم يراعي يومًا أدنى حدود الإنسانية، ما كان منهم إلا تحدى هذا الواقع والتحايل عليه بأبسط الأفكار لتلبية متطلبات حياتهم، ليثبتوا أن الحاجة أم الاختراع، ورغم استمرار العدوان إلا أن هناك دائمًا أمل أن ينتهي هذا العدوان في لحظة ما، وأن يحل السلام والأمان في القطاع».