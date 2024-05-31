شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 31-5-2024 مقابل الجنيه المصري بالبنوك المصرية المختلفة، حالة من الاستقرار، إذ سجلت العملة الكويتية اليوم في البنك الأهلي المصري 154.24 جنيه للبيع، و153.16 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

وتوضح «الوطن» سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، وفقا لآخر تحديث كشفته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 154.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 153.16 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 154.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 153.32 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة في بنك القاهرة للبيع 154.22 جنيه، وللشراء 153.27 جنيه.

كما سجل الدينار في بنك الإسكندرية اليوم الجمعة، 154.22 للبيع، وللشراء 148.74 جنيه.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

في حين سجل سعر الدينار الكويتي أمام الدولار اليوم الجمعة: 3.26 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

كما سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي اليوم الجمعة: 12.22 ريال.