آخر تحديث.. سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 29-5-2024، حالة من الاستقرار في مختلف البنوك المصرية، بحسب آخر تحديث صادر في تمام الساعة 11:45 صباحا، عن المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم

وترصد السطور التالية سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء وفق عدد من مواقع البنوك عبر مواقعها الرسمية على الإنترنت.

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم

سجل سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء 153.19 جنيه للبيع، و152.69 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري سجل نحو 152.79 جنيه للبيع، و153.82 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 153.82 جنيه للبيع، و153.61 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

فيما سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 153.82 جنيه للبيع، و148.55 جنيه للشراء