سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 28-5-2024 بالبنوك

شهد سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 28-5-2024 حالة من الاستقرار في مختلف البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديث للمواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم

ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء، وفقا لعدد من مواقع البنوك عبر مواقعها الرسمية على الإنترنت.

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم

سجل سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، 153.19 جنيه للبيع، و152.69 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري سجل نحو 152.79 جنيه للبيع، و153.82 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في بنك مصر نحو 153.82 جنيه للبيع، و153.61 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

فيما سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 153.82 جنيه للبيع، و148.55 جنيه للشراء.