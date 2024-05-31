أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 31-5-2024 في سوق العبور.. البرتقال بـ7 جنيهات

استقرت أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 31-5-2024 في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح سعر كيلو البرقوق السكري بين 15 و35 جنيها، بحسب النوع والحجم والمناطق المباع فيها السلعة.

أسعار الفاكهة في سوق الجملة

وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، إن هناك حالة من الاستقرار في أسعار مختلف السلع في الأسواق، ذلك بفضل وجود الكثير من المنتجات في الأسواق وتوافرها دون نقصان، مشيرا في تصريح لـ«الوطن»، أن ذلك يعد أحد الأسباب الرئيسية لاستقرار أسعار الفاكهة والخضراوات في الأسواق.

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن» أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 31-5-2024 بداخل سوق العبور.

أسعار الفاكهة اليوم

- سجل سعر البطيخ ما بين 20 و100 جنيه.

- وتراوح سعر كيلو البرقوق السكري بين 15 و35 جنيها.

- بينما تراوح سعر المشمش بين 10 و20 جنيها.

- وسجل سعر الكمثرى المستوردة بين 75 و125 جنيها.

- وتراوح سعر كيلو البرتقال الصيفى بين 4.5 و7.5 جنيه.

أسعار الفاكهة داخل سوق العبور

- فيما بلغ سعر كيلو الموز نحو 7 لـ11 جنيها.

- وتراوح سعر كيلو الجوافة البلدي من 20 و35 جنيها.

- بينما سجل سعر كيلو التفاح المصري بين 15 و27 جنيها.

- سجل سعر كيلو التفاح أمريكي إيطالي من 60 لـ100 جنيه.

- وبلغ سعر كيلو الخوخ 30 جنيها.