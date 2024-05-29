أسعار الفاكهة في سوق الجملة بـ6 أكتوبر.. المشمش بـ10 جنيهات

كشفت محافظة الجيزة عن أسعار الخضروات والفاكهة في سوق الجملة بـ6 أكتوبر، وجاءت أسعار الخضراوات كما يلي.

- يتراوح سعر الطماطم بين 3 إلى 4.5 جنيه.

- يتراوح سعر البطاطس بين 5 إلى 12 جنيها

- يتراوح سعر البصل بين 4 إلى 6.5 جنيه

- يتراوح سعر الكوسة بين 5 إلى 8 جنيهات

- يتراوح سعر الجزر بدون عروش بين 3 إلى 5 جنيهات

- يتراوح سعر الفاصوليا بين 10 إلى 13 جنيها

- يتراوح سعر الباذنجان بلدي بين 6 إلى 10 جنيهات

- يتراوح سعر الباذنجان رومي بين 5 إلى 13 جنيها

- يتراوح سعر الباذنجان الأبيض بين 6 إلى 9 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفل رومي بلدي بين 5 إلى 8 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفل حامي بلدي بين 4 إلى 8 جنيهات

- يتراوح سعر الليمون بين 20 إلى 25 جنيها

- يتراوح سعر الخيار صوب بين 8 إلى 13 جنيها

- يتراوح سعر الخيار بلدي بين 6 إلى 10 جنيهات

- يتراوح سعر القلقاس بين 19 إلى 21 جنيها

- يتراوح سعر الثوم بين 40 إلى 45 جنيها

أسعار الفاكهة في سوق الجملة في 6 أكتوبر

وجاءت أسعار الفاكهة في سوق الجملة بـ6 أكتوبر كما يلي.

- يتراوح سعر الخوخ البلدي بين 20 إلى 630 جنيها

- يتراوح سعر البرقوق الإنجليزي بين 20 إلى 30 جنيها

-ى يتراوح سعر الموز بين 12 إلى 19 جنيها

- يتراوح سعر البرتقال الصيفي بين 3 إلى 4.5 جنيه

- يتراوح سعر العنب الأحمر بين 20 إلى 35 جنيها

- يتراوح سعر التفاح المصري بين 15 إلى 30 جنيها

- يتراوح سعر المشمش بين 10 إلى 18 جنيها