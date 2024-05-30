أسعار الفاكهة اليوم الخميس 30-5-2024 في سوق العبور.. الموز بـ20 جنيها

سجلت أسعار الفاكهة حالة من الاستقرار داخل سوق العبور لتجارة الجملة، صباح اليوم الخميس 30 -5-2024، إذ تراوح سعر البطيخ ما بين 20 و100 جنيه.

أسعار الفاكهة في سوق الجملة

وترصد لكم «الوطن» في السطور التالية أسعار الفاكهة اليوم الخميس 30-5-2024 داخل سوق العبور.

أسعار الفاكهة اليوم

- تراوح سعر البطيخ ما بين 20 و100 جنيه.

- سجل سعر كيلو البرقوق السكري بين 15 و35 جنيها.

- تراوح سعر المشمش السويسي بين 10 و20 جنيها.

- تراوح سعر الكمثرى المستوردة بين 75 و125 جنيها.

- تراوح سعر كيلو البرتقال الصيفى بين 4.5 و7.5 جنيه.

أسعار الفاكهة داخل سوق العبور

- بلغ سعر كيلو الموز نحو 20 جنيها.

- تراوح سعر كيلو الجوافة البلدي من 20 و35 جنيها.

- سجل سعر كيلو التفاح المصري بين 15 و27 جنيها.

- وصل سعر كيلو التفاح أمريكي إيطالي من 60 لـ100 جنيه.

- بلغ سعر كيلو الخوخ 30 جنيها.