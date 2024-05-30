أسعار الفاكهة اليوم الخميس 30-5-2024 في سوق العبور.. الموز بـ20 جنيها
كتب:
شوشة عبدالواحد
08:59 ص | الخميس 30 مايو 2024
أسعار الفاكهة
سجلت أسعار الفاكهة حالة من الاستقرار داخل سوق العبور لتجارة الجملة، صباح اليوم الخميس 30 -5-2024، إذ تراوح سعر البطيخ ما بين 20 و100 جنيه.
أسعار الفاكهة في سوق الجملة
وترصد لكم «الوطن» في السطور التالية أسعار الفاكهة اليوم الخميس 30-5-2024 داخل سوق العبور.
أسعار الفاكهة اليوم
- تراوح سعر البطيخ ما بين 20 و100 جنيه.
- سجل سعر كيلو البرقوق السكري بين 15 و35 جنيها.
- تراوح سعر المشمش السويسي بين 10 و20 جنيها.
- تراوح سعر الكمثرى المستوردة بين 75 و125 جنيها.
- تراوح سعر كيلو البرتقال الصيفى بين 4.5 و7.5 جنيه.
أسعار الفاكهة داخل سوق العبور
- بلغ سعر كيلو الموز نحو 20 جنيها.
- تراوح سعر كيلو الجوافة البلدي من 20 و35 جنيها.
- سجل سعر كيلو التفاح المصري بين 15 و27 جنيها.
- وصل سعر كيلو التفاح أمريكي إيطالي من 60 لـ100 جنيه.
- بلغ سعر كيلو الخوخ 30 جنيها.