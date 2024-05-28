أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 28-5-2024 في الأسواق.. الموز بـ16 جنيها

شهدت أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 28-5-2024 في الأسواق المختلفة، حالة من الاستقرار، حيث يتابع قطاع كبير من المواطنين أسعار الفاكهة بشكل يومي للتعرف على مستجدات أسعاره.

وتستعرض «الوطن» أسعار الفاكهة اليوم، حسب التحديث الأخير الذي أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

أسعار الفاكهة اليوم

وسجلت أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 28-5-2024 في الأسواق المختلفة الأسعار التالية:

- سعر الموز البلدي: الكيلو بـ18 جنيها.

- سعر الخوخ: الكيلو بـ35 جنيها.

- سعر البطيخ: «الواحدة» بـ51 جنيهاً.

- سعر البرقوق: الكيلو بـ42 جنيها.

- سعر موز مستورد: الكيلو بـ29 جنيها.

- سعر لارنج: الكيلو بـ8 جنيهات.

- سعر كيوي: الكرتونة بـ340 جنيها.

- سعر كيوي: الواحدة بـ5 جنيهات.

- سعر كنتالوب: الكيلو بـ16 جنيها.

- سعر كاكا: الكيلو بـ23 جنيها.

- سعر عنب مستورد الكيلو بـ 43 جنيها.

- سعر دوم الكيلو بـ 4 جنيهات.

- سعر جريب فروت: الكيلو بـ 14 جنيها.

- سعر تفاح جولدن: الكيلو بـ 60 جنيها.

- سعر أناناس: الواحدة بـ 68 جنيها.