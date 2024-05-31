انخفاض سعر الجنيه الإسترليني الیوم الجمعة 31-5-2024 في البنوك

شهد سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة 31-5-2024، انخفاضًا مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك، إذ سجل سعره نحو 59.88 جنيه للشراء، فيما سجل أمس 60.32 جنيه للشراء، و60.26 جنيه، بعدما سجل أمس 60.59 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري

ترصد لكم «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، حسب آخر تحديث لمواقع البنوك الرسمية.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم نحو 60.01 جنيه مصري للشراء و60.19 جنيه مصري للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري

سعر الجنيه الإسترليني للشراء 59.88 جنيه مصري، فيما سجل السعر للبيع 60.26 جنيه مصري.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر

سعر الجنيه الإسترليني للشراء 59.88 جنيه مصري، فيما سجل السعر للبيع 60.26 جنيه مصري.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك CIB

سعر الجنيه الإسترليني للشراء 59.93 جنيه مصري، فيما سجل السعر للبيع 60.14 جنيه مصري.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك القاهرة

سعر الجنيه الإسترليني للشراء 59.84 جنيه مصري، فيما سجل السعر للبيع 60.15 جنيه مصري.