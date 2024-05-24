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سعر الجنيه الإسترليني مقابل المصري اليوم الجمعة 24-5-2024

كتب:

محمد متولي
09:52 ص | الجمعة 24 مايو 2024
الجنيه الإسترليني

الجنيه الإسترليني

شهد سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة 24-5-2024 في البنوك المختلفة مقابل الجنيه المصري، استقرارًا، بعدما سجلت اليوم العملة البريطانية في بنك مصر 59.23 جنيه مصري للشراء، و59.60 جنيه مصري للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم مقابل الجنيه المصري

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» سعر الجنيه الإسترليني اليوم مقابل الجنيه المصري، بحسب آخر تحديث أوضحته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي

سعر الجنيه الإسترليني للشراء: 59.14 جنيه مصري.

سعر الجنيه الإسترليني للبيع: 59.28 جنيه مصري.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري

سعر الجنيه الإسترليني للشراء: 59.17 جنيه مصري.

سعر الجنيه الإسترليني للبيع: 59.40 جنيه مصري.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر

سعر الجنيه الإسترليني للشراء: 59.20 جنيه مصري.

سعر الجنيه الإسترليني للبيع: 59.45 جنيه مصري.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك CIB

سعر الجنيه الإسترليني للشراء: 59.17 جنيه مصري

سعر الجنيه الإسترليني للبيع: 59.36 جنيه مصري.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك القاهرة

سعر الجنيه الإسترليني للشراء: 59.17 جنيه مصري

سعر الجنيه الإسترليني للبيع: 59.40 جنيه مصري.

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بقلم محمد متولي