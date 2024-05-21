آخر تحديث.. سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء 21-5-2024 في البنوك المختلفة مقابل الجنيه المصري، استقرارًا، حيث سجل اليوم في بنك مصر 59.20 جنيه مصري للشراء، و59.45 جنيه مصري للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن» سعر الجنيه الإسترليني اليوم مقابل الجنيه المصري، بحسب آخر تحديث أوضحته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي

سعر الجنيه الإسترليني للشراء.. 59.14 جنيه مصري.

سعر الجنيه الإسترليني للبيع.. 59.28 جنيه مصري.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري

سعر الجنيه الإسترليني للشراء.. 59.17 جنيه مصري.

سعر الجنيه الإسترليني للبيع.. 59.40 جنيه مصري.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر

سعر الجنيه الإسترليني للشراء.. 59.20 جنيه مصري.

سعر الجنيه الإسترليني للبيع.. 59.45 جنيه مصري.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك CIB

سعر الجنيه الإسترليني للشراء.. 59.17 جنيه مصري

سعر الجنيه الإسترليني للبيع.. 59.36 جنيه مصري.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك القاهرة

سعر الجنيه الإسترليني للشراء.. 59.17 جنيه مصري

سعر الجنيه الإسترليني للبيع.. 59.40 جنيه مصري.