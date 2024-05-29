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آخر تحديث.. سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء

كتب:

شوشة عبدالواحد
02:37 م | الأربعاء 29 مايو 2024
الإسترليني

الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأربعاء 29-5-2024 مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار في البنوك المختلفة، وجاء في البنك الأهلي المصري 60.32 جنيه للشراء، و60.59 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن» عبر السطور التالية، سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، حسب آخر تحديث لمواقع البنوك الرسمية.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي

سعر الجنيه الإسترليني للشراء: 60.33 جنيه مصري.

سعر الجنيه الإسترليني للبيع: 60.58 جنيه مصري.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري

سعر الجنيه الإسترليني للشراء: 60.32 جنيه مصري.

سعر الجنيه الإسترليني للبيع: 60.35 جنيه مصري.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر

سعر الجنيه الإسترليني للشراء: 59.72 جنيه مصري.

سعر الجنيه الإسترليني للبيع: 59.96 جنيه مصري.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك CIB

سعر الجنيه الإسترليني للشراء: 59.84 جنيه مصري

سعر الجنيه الإسترليني للبيع: 60.15 جنيه مصري.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك القاهرة

سعر الجنيه الإسترليني للشراء: 59.84 جنيه مصري

سعر الجنيه الإسترليني للبيع: 60.15 جنيه مصري.

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بقلم شوشة عبدالواحد