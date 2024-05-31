عمرو الفقي يهنئ صناع «رفعت عيني للسما» ويعلن عن تعاون قريب معهم

عمرو الفقي يكشف عن تعاون بين «المتحدة» وصناع فيلم رفعت عيني للسما

احتفى عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بنجاح الفيلم المصري «رفعت عيني للسما»، بعد فوزه في مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ77، والذي تمكن من حصد جائزة العين الذهبية.

عمرو الفقي يحتفي بنجاح فيلم رفعت عيني للسما

وأوضح عمرو الفقي، من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «سعدت بلقاء ندى رياض وأيمن الأمير الفائزين بجائزة العين الذهبية في مهرجان كان عن فيلم رفعت عيني للسما، واستمتعت بحواري معهما».

وتابع الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: «فخور بهما وبما أنجزاه فهذه أول جائزة يحصل عليها مخرجان مصريان بعد جائزة الفنان الكبير يوسف شاهين تكريمًا له عن مجمل أعماله.. وإنّ شاء الله سوف يكون هناك تعاون قريب بين شركة المتحدة ممثلة في قطاع الإنتاج الوثائقي برئاسة المبدع شريف سعيد وبينهما».

أبطال فيلم رفعت عيني للسما

ويعد فيلم «رفعت عيني للسماء»، هو أول فيلم مصري يحصل على جائزة العين الذهبية ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي، من بطولة كل من مارينا سمير، مونيكا يوسف، وماجدة مسعود وهايدي سامح ومريم نصار وليديا هارون ويوستينا سمير.