فيلم Anora يحصد جائزة السعفة الذهبية بمهرجان كان السينمائي

أسدل مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 77 الستار على حفل الختام والذي تم الإعلان به عن العديد من الجوائز للأفلام المشاركة بهذه الدورة؛ ومن بينها جائزة السعفة الذهبية وهي أكبر جائزة بالمهرجان بعد منافسة قوية استمرت ضمن فعاليات المهرجان وتضمنت 10 أيام متواصلة.

وحصد الفيلم الأمريكي للمخرج شون بيكر، جائزة السعفة الذهبية، ضمن فعاليات حفل ختام مهرجان كان السينمائي، وهو من بطولة ميكي ماديسون ويوري بورسوف، وتدور أحداثه في إطار رومانسي.

قصة فيلم Anora الفائز بجائزة السعفة الذهبية

ويتناول الفيلم قصة شخصية أنورا والتي تجسدها الفنانة الاستعراضية ميكي ماديسون، وهي من أصول كازاخستانية، وتتعرف خلال الأحداث على شاب روسي مراهق ويقع في حبها، لتنطلق الأحداث وتبدأ المغامرات فيما بينهما، ويجمع الفيلم بين الثقافتين الأمريكية والروسية، وتسيطر عليه المواقف الكوميدية الساخرة.

وانطلقت فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في 14 مايو الجاري بحضور عدد كبير من نجوم العالم، وبمشاركة العديد من الأفلام السينمائية في منافسة قوية فيما بينهم، وجرى تكريم المخرج العالمي جورج لوكاس بجائزة السعفة الذهبية الفخرية قبل قليل ضمن فعاليات حفل الختام تقديرًا لمسيرته ومشواره الفني المميز.