أزهري يوضح الشروط الواجب توافرها في الأضحية (فيديو)

كشف الشيخ إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر الشريف، شروط الواجب توافرها في الأضحية، مستشهدًا بقول الله تعالى « يَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ».

وأضاف إبراهيم رضا، خلال لقائه مع أحمد دياب وفاتن عبدالمعبود، ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، أنّ الأضحية هي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يقدر على الأضحية فلا أثم عليه.

وتابع إبراهيم رضا: «الأضحية تكون من بهمية الأنعام ولا يمكن أن تكون الأضحية من الطيور مثل الديك أو البط أو الأرانب».

وأوضح إبراهيم رضا، أن بهيمة الأنعام تتمثل في الأغنام والبقر والأبل، مشيرًا إلى أن الخروف يكفى عن أسرة واحدة، وفي حالة الأضحية من البقر أو الأبل تكون بالمشاركة مع أكثر من شخص.