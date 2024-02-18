«الحركات الصوتية في سورة الأنعام».. رسالة ماجستير بـ«آداب سوهاج»

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، فعاليات مناقشة رسالة الماجستير في الآداب بقسم اللغة العربية وآدابها المقدمة من الباحثة زينب صلاح صابر عبدالرحمن، وذلك تحت عنوان الحركات الصوتية في سورة الأنعام دراسة وصفية تحليلية، بحضور الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور خالد عبد اللطيف عمران نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب اشرف القاضي أمين عام الجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيكل الإداري بالجامعة.

النهوض بالبحث العلمي

وأكد النعماني، أهمية البحث العلمي وحرص الجامعة على تشجيع الباحثين ودعمهم من أجل النهوض بالبحث العلمي في كافة المجالات، حيث ضمت هيئة الإشراف الدكتور حازم علي كمال الدين أستاذ العلوم اللغوية بكلية الآداب جامعة سوهاج، والدكتور محمد عبد العال محمد أستاذ النحو والصرف والعروض رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب بسوهاج سابقا.

لجنة المناقشة

كما ضمت لجنة الحكم والمناقشة الدكتور حازم علي كمال الدين أستاذ القانون العلوم اللغوية بكلية الآداب بجامعة سوهاج «مشرفا ورئيسا» والدكتور فتوح أحمد خليل أستاذ النحو والصرف والعروض، وعميد كلية الآداب سابقاً «مناقشا» والدكتور عبدالناصر محمود عيسى أستاذ علم اللغة بكلية الآداب بجامعة أسيوط «مناقشا» والدكتور محمد عبد العال محمد أستاذ النحو والصرف والعروض ورئيس قسم اللغة العربية «مشرفا».

ومنحت اللجنة الباحثة درجة الماجستير في الآداب تخصص اللغة العربية بتقدير امتياز مع التوصية بطباعة الرسالة وتبادلها مع المراكز البحثية والجامعات.