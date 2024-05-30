8 علامات تعكس سلامة الأضحية وصلاحيتها وفقا للشرع.. لا تنخدع بما يفعله التجار

أيام قلائل تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك 2024، وخلال تلك الأيام يستعد الكثيرون لشراء الأضحية، وهي لابد أن تتوافر فيها شروط شرعية لكي تكون صالحة للأضحية، كما يجب أن تتوافر فيها شروط عند الشراء.

8 إرشادات يجب مراعاتها لتكون الأضحية صحيحة

وخلال التقرير التالي تستعرض «الوطن» 8 إرشادات يجب مراعاتها لتكون الأضحية صحيحة، وتأتي على النحو التالي:

نصحت الدكتورة سالي الفقي، بمديرية الطب البيطري محافظة القاهرة، عبر الصفحة الرسمية بـ«فيسبوك»، بتوافر الشروط الآتية في الأضحية.

1- أن تكون الأضحية متوافقة مع الشروط الشرعية من حيث السن والسلامة من العيوب، بحيث لا تكون عوارء أو عرجاء أو مريضة أو هزيلة.

2 - أن يكون الحيوان نشيطا، فالكسل وعدم الحركة يدل على أن الحيوان يعاني من مشاكل صحية.

3- أن تكون شهية الحيوان مفتوحة، فالحيوان المريض لا يقبل على الأكل.

4- التأكد من خلو الحيوان من إفرازات أو التهابات في الفم أو الأنف أو اللسان.

5- أن يكون تنفس الحيوان طبيعيا.

6- بالنسبة للأغنام لابد أن يكون الصوف ناعم الملمس ونظيف وليس باهت اللون.

7- أن يكون رأس الحيوان مرفوعاً لأعلى وليس متدليا إلى الأرض، والأرجل مستقيمة وقوية.

8- أن تكون العينان لامعتين وبراقتين ولا يوجد بهما إصفرار أو إحمرار.

كيفية فحص الحيوان يدويا؟

وأوضحت الدكتورة سالي الفقي أنه للتأكد من سلامة الحيوان، يجب فحصه يدويا من خلال اتباع الخطوات التالية:

- جس الرقبة والظهر والذيل أوالليه ومقدمة الصدر، لتأكد من امتلائها باللحم وعدم وجود أي جروح أو دمامل وتورمات.

اطلب من التاجر ترك الحيوان على الأرض وعدم رفعه من الأمام، لأن ذلك يعطى انطباعاً خادعاً للمشترى بأن حالة الحيوان الجسمانية جيدة.

عند شراء الأضحية لا تنخدع بهذه الأمور

يلجأ التجار لبعض الحيل لخداع الزبون أثناء شراء الأضحية:

- بعض الباعة يلجئون إلى ضرب الحيوانات المريضة لكي تبدو نشيطه وحيوية، بينما هي تهرب، فيعتقد المشتري بأنها بصحة جيدة ونشيطة.

- الضغط على جانبي البطن لمعرفة امتلاء الكرش من عدمه، والامتلاء غير الطبيعي يكون غشا بالملح.

- من أساليب الغش التجاري تغيير الذبيحة بعد الشراء بذبيحة أخرى أقل ثمنًا أو مريضة ويتم ذلك أثناء التحميل أو الانشغال بدفع الثمن.