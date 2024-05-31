حكاية مفاجأة أبكت محمود الليثي بسبب والدته.. «مش هقدر أعيش من غيرها»

حالة من الصدمة والحزن سيطرت على المطرب محمود الليثي، بعد وفاة والدته في أحد المستشفيات بمنطقة العجوزة، نتيجة تدهور حالتها الصحية، إذ أعلن خبر وفاتها على «فيسبوك» بكلمات مقتضبة للغاية، مدونا: «البقاء لله وحده لا شريك له.. أمي ماتت».

محمود الليثي، كانت تجمعه بوالدته علاقة قوية للغاية، فهي كانت بمثابة الحياة بالنسبة له، ونستعرض تفاصيل علاقتهما، وفق ما أوضحه في تصريحات تليفزيوينة سابقة.

علاقة محمود الليثي بوالدته

«روحي فيها.. مش هقدر أعيش من غيرها»، بعيون ملأتها الدموع، ونبرة حانية تحدث محمود الليثي، عن علاقته بوالدته، التي كانت تتمتع بالطيبة والحنان والحب لأولادها، مشيرًا إلى أنها الحياة بالنسبة له، كما وصف حبها بـ«العبادة»: «طول عمري من وأنا صغير عايز أرد ولو جزء من دين أمي عليا وأطلعها الحج قبل أي حد.. ولما كنت بصور أحد الأفلام جاتلي فرصة إني أطلع حج وأخد أمي معايا».

سبب بكاء محمود الليثي

لم تكن والدة «الليثي» تعلم بذهابها إلى الحج، إذ يقول: «هي مكانتش تعرف وجهزت كل حاجة وكلمتها وأنا بعيط، قولتلها ياما تأشيرتك معايا هنروح الحج سوا خلاص»، موضحًا أنه عند دخوله صالة المطار برفقتها، لم يكن يصدق أن حلمه تحقق، وأنه أكرم والدته بتلك المفاجأة، ما تسبب في بكائه على الهواء.

ومن المقرر أن يكون موعد ومكان صلاة جنازة والدة محمود الليثي، من مسجد الحصري في مدينة 6 أكتوبر، بعد صلاة عصر اليوم.