شروط وضوابط حج الأبناء عن الوالدين بسبب حالتهم الصحية

أجازت دار الإفتاء المصرية للأبناء أداء مناسك الحج عن الوالدين كبار السن غير القادرين على الحركة الذين يبدأون في التفكير في وكالة الحج لأشخاص آخرين، ولكنهم يتخوفون من عدم قبول ذلك الحج واحتسابه لهم.

هل يجوز للأبناء أداء فريضة الحج عن والديهم من كبار السن؟

أوضحت بوابة العمرة المصرية أنه يجوز لكبار السن توكيلُ غيرهم بالحج عنهم، في حالة عدم الاستطاعة البدنية لأداء مناسك الحج، بشرط أن يكون الشخص المُوكَّلُ قد حجّ عن نفسه أوَّلًا.

شروط أداء الأبناء فريضة الحج عن والديهم من كبار السن

وأوضحت بوابة الحج والعمرة المصرية بعض الشروط التي يجب توافرها لأداء فريضة الحج عن والديهم من كبار السن حتى يتم حج الاستطاعة بشكل صحيح، وفق مفتي الديار المصري الأستاذ الدكتور شوقي علام.

- أن يكون هناك قدرة مالية على نفقات الحج.

- أن يكون لدى الابن قدرة بدنية لإجراء الرحلة.

- القدرة على التنقل بين الأماكن المختلفة لأداء الشعائر.

- أن يكون الابن الموكل بالحج قد حج عن نفسه أولًا.