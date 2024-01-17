محافظ القاهرة: ورش النظافة نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتخفيض الميزانية

أكّد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أنَّ الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة حققت طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية في كل فروعها، مكنتها من تحقيق الاكتفاء الذاتي في الخامات ومعدات إصلاح المركبات.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة الورش الإنتاجية التابعة للهيئة بالدراسة والورشة الرئيسية لاصلاح المعدات الثقيلة (الهراسات).

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الهيئة تشهد كل يوم تطويرًا جديدًا لرفع كفاءة العمل بها، مما جعلها مكانًا مميزًا يدار وفقًا للمعايير القياسية لأكبر مراكز الإصلاح والصيانة الخاصة بالورش الإنتاجية وورش المعدات الثقيلة، بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وأكّد محافظ القاهرة على تقديره لكل العاملين بالهيئة الذين يؤدون عملهم بكل إخلاص وتفاني وأمانة في كل الظروف والأوقات.

وأشار المحافظ إلى أن الجهد المبذول من العاملين أصبح محل إشادة من جميع المسئولين في الدولة لعملهم الهام الذي يساهم في الحفاظ على صحة المواطنين، مضيفًا أن العمل الذي يؤديه عمال النظافة يسهم في إظهار الوجه الحضاري للعاصمة التي تشهد حاليا مراحل تطوير كبيرة يبرزها أعمال رجال هيئة النظافة.

وأثناء جولته بالورش الإنتاجية، أشاد محافظ القاهرة بجودة المنتجات وتميزها، كما ثمن دور العمالة الماهرة التي استطاعت إصلاح معدات كانت معطلة وفى سبيلها للتخريد وإدخالها في منظومة العمل بعد ضمها لأسطول معدات الهيئة.

وأشار اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، إلى أن أعمال التطوير شملت استحداث أقسام جديدة، كما تم إقامة غرفة مراقبة وتحكم مركزي في إطار التحول الرقمي الذي تقوم به الدولة لمتابعة كافة الورش تسهم في إدارة العمل بدقة.

وأضاف الشرشابي، أنَّه تمّ تطوير قسم النجارة عن طريق شراء أحدث الماكينات لتصنيع غرف نوم وأنتريهات ومكاتب وبرجولات، ومد قسم الحدادة بأحدث الماكينات، كما تم إضافة ماكينات لورشة الترزية لعمل جميع أنواع التيشيرتات وعمل الاوفر وملابس الحماية المدنية، كما قام قسم التصميمات بعمل اللافتات الإرشادية عاكسة الضوء في الشوارع والحدائق العامة، أما بالنسبة لورشة السمكرة فقد تم إصلاح الماكينات القديمة لتصنيع صناديق القمامة بدلا من شرائها.

وتضم الورش عدة أقسام تشمل حداده ونجارة ولحام وسمكرة وسروجية وبراده وترزية وكهرباء ونقاشة ومسبك لتلبية احتياجات الهيئة.