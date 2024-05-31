«بحوث الفلزات» يبحث استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة الصلب والسبائك

أكد دكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تطبيق مبدأ المرجعية الدولية ضمن مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتعظيم جهود التعاون مع المؤسسات التعليمية والبحثية الدولية في المشروعات البحثية المعنية بمجالات التنمية المختلفة، وتحقيق رؤية الدولة 2030.

مركز بحوث وتطوير الفلزات

وأوضح الدكتور إبراهيم غياض، القائم بأعمال رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، أنّ المركز نظم عددًا من الزيارات العلمية لزيادة التعاون الدولي، وتبادل المعرفة والخبرات فى مجال البحث العلمي. حيث استقبل مركز بحوث وتطوير الفلزات وفدًا من معهد تكنولوجيا الأغشية بإيطاليا، ضمن المشروع الثنائي الممول من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وأكاديمية العلم الإيطالية.

عقد ورشة عمل حول تنقية مياه الصرف

تضمنت الزيارة عقد ورشة عمل حول «تنقية مياه الصرف» للباحث الرئيسي حمدي مأمون عبد الغفار، الباحث بقسم المعالجة الكيميائية والكهربية - معهد تكنولوجيا الخامات.

وجاءت بهدف؛ تبادل الخبرات بين الجانبين فى استخدام الأغشية غير العضوية والبوليمرية المخصصة لتنقية مياه الصرف الصحى، وتناولت المناقشات إجراء أنواع جديدة من تصنيع الأغشية وتوصيفها وتقييم الأداء على وجه الخصوص، وكذا تطوير فئة جديدة من الأغشية الهجينة المرنة (العضوية/ غير العضوية) التى يمكن استخدامها فى معالجة المياه،.

واستعرضت الورشة إمكانية أن توفر الأغشية المطورة حديثًا أداءًا فائقًا من حيث المقاومة الكيميائية والحرارية والميكانيكية مقارنة بالأغشية البوليمرية التقليدية، وكذا تفوقها فى المرونة العالية والنفاذية وقدرة الفصل.

واستعرض الجانب الصيني إمكانات جامعة العلوم والتكنولوجيا التي تحتل مرتبة متميزة في التصنيفات العالمية، وأبدى الوفد الصيني إعحابه بقسم تكنولوجيا الصلب والسبائك المعدنية، وبحث كيفية الاستثمار في الإمكانات التي يمتلكها القسم من خلال التعاون المشترك بين الجانبين.

شارك في زيارك الوفد الصيني من قسم تكنولوجياالصلب والسبائك المعدنية؛ ممدوح عيسى، وهدى الفرماوي، وعزة محمد أحمد رئيس القسم، وسعيد نبيل القائم بأعمال عميد معهد الفلزات، و حسام أحمد، ومحمد كمال، وإيمان الشرقاوي.