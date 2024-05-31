«مياه المنوفية»: تنفيذ خطة تطهير شبكات الصرف الصحي في مناطق المحافظة

وجه الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، بضرورة الاهتمام بتطهير وصيانة بيارات وخطوط ومطابق الصرف الصحي، ورفع كفاءتها للحفاظ على استدامة تقديم الخدمة وإطالة العمر الافتراضي لها واستعدادا للتعامل مع الطوارئ والأزمات.

تنفيذ خطة التطهير الدورية

وأشار رئيس الشركة إلى قيام جميع الأفرع التابعة للشركة بتنفيذ خطة التطهير الدورية والمعدة مسبقا من قبل الشركة لتطهير خطوط ومطابق وبيارات الصرف الصحي، بالإضافة إلى تفعيل الخطة الطارئة في أوقات الأزمات للاستجابة لشكوى المواطنين من وجود طفح أو شكاوى تخص جودة المياه.

حسن التعامل مع شبكات الصرف الصحي

وأضاف أن شركة المياه تسعى لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين لضمان عدم الانسداد المفاجئ بالخطوط والشبكات، مطالبا المواطنين بحسن التعامل مع شبكات الصرف الصحي وعدم إلقاء المخلفات بها والإبلاغ عن أغطية البلاعات المكشوفة التي تتعرض للسرقة لاستبدالها بأغطية جديدة، حرصا على سلامة المواطنين وحفاظا على الشبكات من سقوط مخلفات داخلها قد تعرضها للانسداد.