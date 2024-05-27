«الأزهر» و«البحث العلمي» يوقعان عقود تمويل لـ6 شركات ناشئة

استقبل الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، الدكتورة جينا الفقي رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا؛ وذلك للاحتفال بتوقيع عقود تمويل 6 شركات تكنولوجية ناشئة سيجري احتضانها في حاضنة رواق بفرع جامعة الأزهر بأسيوط، ضمن البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية «انطلاق» التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

مؤسسة الأزهر الشريف

وقالت رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إنها تولي كل الدعم لمؤسسة الأزهر الشريف بقيادة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ لما لها من ريادة ونجاحات ملموسة على مدار أكثر من ألف عام يشهد عليها على مر العصور.

وأضافت أنّ التعاون مع جامعة الأزهر يشمل جميع برامج الأكاديمية بدايةً من إنشاء مكتب الابتكار ونقل التكنولوجيا «التيكو» منذ أكثر من عشر سنوات، وإنشاء نادي ريادة الأعمال بالجامعة، وأيضًا دعم مشروعات التخرج لمدة ثلاثة أعوام متتالية، وتكللت هذه النجاحات بالتعاون في مجال الحاضنات التكنولوجية من خلال برنامج «انطلاق»، الذي أنشأت الأكاديمية من خلاله ثلاث حاضنات بفروع الأزهر في كلية الهندسة بقنا وأسيوط والقاهرة.

دعم مالي يصل إلى 300 ألف جنيه

وأوضح الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، أن الشركات الست الناشئة هي التي فازت في دورة الاحتضان الأولى لـ«رواق» فرع جامعة الأزهر بأسيوط، وتعد حجرا جديدا يضاف إلى سلسلة التعاون بين جامعة الأزهر والأكاديمية.

وأكد الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي المشرف العام على حاضنة رواق بفرع الجامعة بأسيوط، أنّ الحاضنة قدمت عددا كبيرا من الخدمات لأعضاء هيئة التدريس ولطلاب وطالبات فرع الجامعة بالوجه القبلي، وتقوم على نشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر وإنشاء الشركات القائمة على التكنولوجيا من خلال تقديم دعم مالي يصل إلى 300 ألف جنيه لكل شركة منحة لا ترد.

وأضاف الدكتور محمد جلال، عميد كلية الهندسة مستشار رئيس الجامعة للابتكار وريادة الأعمال والحاضنات التكنولوجية، أن جامعة الأزهر استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية إنشاء نظام بيئي متكامل غير مسبوق لدعم ريادة الأعمال والابتكار بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، كما أسهمت في إنشاء وتأسيس 45 شركة تكنولوجية ناشئة.