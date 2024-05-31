ورشة عمل لـ«الطيران» لمناقشة آليات ترشيد الإنفاق الحكومي

نظمت وزارة الطيران المدني بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة عمل حول إعداد وتنفيذ موازنة البرامج والأداء، بقاعة المؤتمرات بمقر ديوان عام وزارة الطيران المدني بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك في ضوء توجيهات الدولة المصرية نحو تعظيم موارد الدولة واستكمالًا لأهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي بما يحقق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.

وقالت وزارة الطيران المدني، إن المحاسب محمد جمال السبكي، مستشار وزير المالية والمشرف على وحدة موازنة البرامج والأداء بالوزارة ، افتتح فعاليات ورشة العمل؛ حيث قدّم عرضا توضيحيا استعرض خلاله ماهية وخصائص موازنة البرامج والأداء بالإضافة إلى مناقشة بعض الموضوعات المهمة حول الإجراءات التي قامت بها الحكومة المصرية نحو تطبيق وإعداد موازنة البرامج والأداء.

برنامج عمل الحكومة يهدف لرفع كفاءة الأداء

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، أن فعاليات الورشة شهدت إجراء عدة مناقشات وتبادل الرؤى حول أهمية موازنة البرامج والأداء داخل الوحدات الإدارية حيث يهدف برنامج عمل الحكومة إلى رفع كفاءة الأداء وترشيد الإنفاق الحكومي، هذا إلى جانب أهمية اتخاذ خطوات فعلية على أرض الواقع نحو التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء؛ حيث إنها تعد إحدى أدوات الإصلاح الاقتصادي في موازنة الدولة.

رؤية مصر 2030

وأكدت الوزارة أن ورشة العمل شددت على ضرورة مراجعة الإلتزام المؤسسي بالسياسات واللوائح والبرامج والإجراءات المعتمدة في ضوء رؤية مصر 2030، وكذا تعليمات السلطة المختصة وجهات الاختصاص، هذا إلى جانب مراجعة الخطط الإستراتيجية والتنفيذية للوحدات التنظيمية للتأكد من مدى فعالياتها؛ مؤكدين أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يُعد بمثابة إدخال فكر وتحدى جديد سيصل بالجهاز الإداري للدولة إلى أعلى معدلات التميز في الأداء.

وأشارت وزارة الطيران المدنى إلى أنه في ختام ورشة العمل تم التأكيد ضرورة صياغة مؤشرات الأداء بالإتفاق بين جميع الهيئات والكيانات التنظيمية بالدولة المصرية لوضع برامج تتماشى مع رؤية الدولة المصرية 2030، هذا إضافة إلى أن هذه الورشة تُعد بداية لسلسلة أخري متتالية من البرامج التدريبية والتي من المخطط إنعقادها خلال الفترة المُقبلة في إطار التعاون والتنسيق الفعال بين وزارة الطيران المدني وكلا من وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية وصولا إلى التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء بما يُحقق كفاءة وفعالية الأداء بوزارة الطيران المدني وجميع الجهات التابعة.