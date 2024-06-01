أغراض غير مسموح أخذها عند مغادرتك الفندق.. «سيب الفوط مكانها»

تحب الكثير من العائلات قضاء عطلة الصيف في الفنادق والشاليهات المطلة على الشواطئ الساحلية، للاستجمام وأخذ قسط من الراحة بعيدًا عن الأعباء اليومية الروتينية، وهناك قواعد تحكم عمل الفنادق وتفرض على النزلاء الإلتزام بها حتى لا يعرضون أنفسهم للغرامة المالية، منها ما يخص الأغراض الموجودة في غرفتهم التي يقيمون بها خلال رحلتهم.

لذا نستعرض في التقرير التالي الأغراض التي لا يجوز أخذها من الفندق عند المغادرة وتعرضك للمسائلة والأغراض المسموح بأخذها معك.

أغراض مسموح أخذها من الفندق

تقول شيرين الهواري، الخبيرة في مجال السياحة وإدارة الفنادق، إن هناك بعض الأشياء التي يمكنك أخذها بعد انتهاء رحلتك دون تعرضك للمسائلة، ومن تلك الأشياء قطع الصابون والشامبو لأنها من الأغراض الشخصية التي يوفرها الفندق لاستعمال شخص واحد، كما يمكن أخذ «السليبر أو الشباشب الخفيفة».

ولا تمانع الفنادق كذلك في أخذ النزلاء الأدوات المكتبية كالأقلام ودفاتر الملاحظات وعبوات المشروبات الدافئة كالشاي والسكر، وغيرها من المكونات التي يمكن الاحتياج لها خلال فترة الإقامة.

أغراض غير مسموح لك أخذها

وفيما يتعلق بالأغراض غير المسموح أخذها معك عند الرحيل من الفندق، تضيف الهواري خلال حديثها لـ«الوطن»: «ممنوع أخذ الفوط والبشاكير.. ولو فيه شخص أجنبي حب ياخد حاجة معاه من صناعة القطن المصري كتذكار لازم يدفع تمنها لأنها ملكية للفندق».

ومن الأغراض الأخرى التي تكلف النزلاء غرامة مالية في حال أخذها أو عدم وجودها في الغرف الوسائد وأغطية السرير، وبطاريات جهاز تحكم التلفزيون والتكييف، وأدوات المطبخ كالشوك والمعالق وغيرها.