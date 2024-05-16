احذر 10 أخطاء ترتكبها في الحمام تهدد صحتك.. «لا تستخدم الصابون»

الحمام من أكثر الأماكن التي تُشكل خطرًا على الصحة؛ لأن هناك عدة تصرفات خاطئة يرتكبها الأفراد دون دراية منهم، تسبب العدوى وانتقال الفيروسات والجراثيم، وفقًا لما أكده تقرير طبي نُشر في مجلة «ريدرز دايجست» الأمريكية؛ لذا نتعرف في التقرير التالي على 10 أخطاء ينبغي تجنبها في الحمام حتى لا نتسبب في مخاطر صحية لأنفسنا.

احذر استخدام قوالب الصابون

يقول الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن هناك الملايين من الميكروبات الضارة المنتشرة على سطح مقاعد وأسطح الحمام كمقابض الابواب والصنابير والتي من الوارد انتقالها إلى أجسادنا إذا ارتكبنا عدة أخطاء دون دراية منا، منها استخدام قوالب الصابون حيث تجمع الصابونة الواحدة العديد من البكتيريا نتيجة استخدام أكثر من شخص لها لذا يُفضل استخدام الصابون السائل بدلاً منه، كما يسبب استخدام الهاتف في الحمام في نقل الميكروبات الضارة؛ لأن الجراثيم الموجودة في الحمام تلتصق بسطح الهاتف.

وحذر بدران، خلال حديثه لـ «الوطن» من عدة أفعال أخرى خاطئة نرتكبها في الحمام، يمكن تناولها في النقاط التالية:

مشاركة المنشفة مع أكثر من شخص يساهم في انتقال البكتيريا بين أفراد المنزل؛ لذا يجب تخصيص منشفة للاستخدام الشخصي فقط مع غسلها بانتظام.

عدم غسل اليدين جيدا لمدة تتراوح بين 20 لـ 30 ثانية؛ ما سيجعل الجراثيم ملتصقة باليدين وتحت الأظافر لتدخل إلى الجسم عن طريق الفم والأنف.

رمى المناديل في أرضية الحمام أو الأحواض أو في بالوعة الحمام أو المرحاض يساهم في نقل الجراثيم والفيروسات.

تناول الطعام والشراب في الحمام قد يشكل خطرًا كبيرًا على الصحة؛ لذا ينبغي تجنب هذا التصرف.

عدم تنظيف مقعد المرحاض بعد الاستخدام يسبب في نقل الفيروسات، لذا ينبغي الاهتمام بتطهير مقعد الحمام بعد الاستخدام وغلقه.

لا تهمل تهوية الحمام