مسلسل بابا جه الحلقة 9.. انتقام أكرم حسني من مدير الفندق

تحاول دارين الانتقام لهشام «أكرم حسني» الذي يأخذ مكان والدها في أحداث مسلسل بابا جه الحلقة 8 بعد أن أحرجه مدير الفندق أمام الجميع، ويغادر أكرم حسني الفندق ويحاول العودة إلى القاهرة، لكن دارين رفضت وحاولت تسوية الوضع واسترداد حقوق أكرم حسني.

مسلسل بابا جه الحلقة 9

خططت دارين لعمل مقلب على مدير الفندق «عماد»، الذي أحرج هشام بالكشف عن وظيفته خلال أحداث مسلسل بابا جه الحلقة 8 بقوله «الدادة هشام»، وأدخلت ثعبان بلاستيكي في ظهره، فظن أن الثعبان حقيقي وخلع ثيابه بمنطقة الاستقبال في الفندق، وعاد هشام لمواصلة إجازتهما المشتركة في الفندق، فهل سيرضى «هشام» عن ذلك خلال مسلسل بابا جه الحلقة 9 ؟.

تدور أحداث مسلسل بابا جه حول قضايا مهمة في المجتمع، وخاصة الأب الذي لا يبالي ويعتمد على زوجته العاملة في مصاريف المعيشة، وتتطور المشكلة إلى حد إهمال أولاده، وينظرون إليه نظرة عدم رضا، ولكن المسلسل، سيلمس قيما ضرورية في مجتمعنا، خاصة وقت الأزمات التي يتعرض لها رب الأسرة.

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه بطولة الفنان أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوي، كريم فهمي، أحمد أمين، محمد الكيلاني، من تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي، إنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر.