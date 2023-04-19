أسعار مصيف فايد في الإسماعيلية 2023.. الشاليه يبدأ من 250 جنيها

تشهد أندية وشواطئ مدينة فايد في الإسماعيلية إقبالا كبيرا في إجازة عيد الفطر، إذ تعد من الأماكن التي يستمتع الجمهور بزيارتها، والتي تبدأ مع نهاية الأسبوع الجاري.

ويستعرض «الوطن» أسعار مصيف فايد في الإسماعيلية 2023 وأسرع الطرق للوصول إلى مدينة فايد من المحافظات المختلفة المجاورة لمدينة الإسماعيلية.

أسعار مصيف فايد الإسماعيلية 2023

وقال مصطفى جمال أحد العاملين في أندية وشواطئ فايد، إن أسعار مصيف فايد لم تختلف كثيرا عن السنوات الماضية، مشيرا إلى أن رسوم الدخول للفرد تتراوح مابين 20 وحتى 40 جنيها للفرد الواحد.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن أسعار مصيف فايد تختلف من ناد لآخر ومن شاطئ لآخر بحسب التجهيزات وإعداد المسطحات الخضراء.

أسعار الشاليهات في الإسماعيلية

وقال إن هناك عددا من الأندية المٌطلة على الشاطئ بها عدد من الشاليهات والاستراحات يتم تأجيرها يوميا خلال فترة الأعياد وموسم الصيف.

وأضاف أن أسعار الشاليهات ضمن أسعار مصيف فايد في الإسماعيلية 2023 تتراوح مابين 250 و 300 جنيها لليلة الواحدة، فيما ترتفع أسعار الشاليهات الفندقية إلى 400 و 500 جنيه لليلة صف أول على البحر.

وشهدت أندية وشواطئ فايد خلال الفترة الماضية رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوي لتجهيز الأندية والشواطئ، استعدادا لموسم الصيف 2023.

وقال عبد الحميد جبر أحد العاملين في شواطئ فايد، إن الأندية والشواطئ أنهت تجهيز الشمسيات والمظلات وصيانتها لهذا العام، وزيادة عدد المقاعد تجهيزاً لزوار المدينة في إجازة عيد الفطر المبارك.

ونجحت بعض الأندية في صيانة البلدورات وزراعة مساحات جديدة من الأماكن الخضراء في مداخل الأندية والشواطئ، لاستغلالها حال وجود زحام علي الشاطئ.

وأكد أن كل الأندية والشواطئ استعانت بالمنقذين للتواجد على الشواطئ باستمرار، بالتزامن مع تواجد المواطنين في اجازة عيد الفطر المبارك واستعدادا لفصل الصيف.

طرق الوصول لمدينة فايد

ويمكنك الوصول لمدينة فايد حال قدومك من القاهرة عبر طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي والتزام اليمين بعد محطة تحصيل الرسوم والدخول من طريق فايد، كما يمكنك الوصول عبر طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي للقادمين من محافظة الشرقية مرورا بقرية نفيشة ثم طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي وصولاً إلى مدينة فايد.