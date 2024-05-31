بمناسبة عيد الأضحى.. الداخلية تطلق المرحلة الـ26 من مبادرة «كلنا واحد» غدا

أعلنت وزارة الداخلية إطلاق المرحلة الـ 26 من مبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ وذلك اعتبارا من غدا السبت، 1 يونيو ولمدة شهر، لتوفير جميع مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية، تزامناً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

أعلنت وزارة الداخلية، إطلاق فعاليات المرحلة الـ26 من مبادرة كلنا واحد، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، اعتبارا من غدا السبت، الموافق 1 يونيو 2024 ولمدة شهر، وذلك تزامناً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%.