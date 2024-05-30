موعد وأماكن مبادرة «كلنا واحد» استعدادا لعيد الأضحى.. تخفيضات تصل إلى 40%

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تحرص وزارة الداخلية على توفير المنافذ التي تتيح للمواطنين فرصة شراء اللحوم ومنتجات الغذائية بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار السوق، ما جعلها تعلن إطلاق المرحلة 26 من مبادرة كلنا واحد، التي يجري توفيرها في أنحاء الجمهورية كافة، حرصًا منها على توفير السلع الغذائية للمواطنين.

موعد المرحلة 26 من «كلنا واحد»

وأوضحت وزارة الداخلية، أنّ المرحلة 26 من مبادرة كلنا واحد سيجري إطلاقها بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، على أنّ يبدأ العمل في المنافذ الجديدة من 1 يونيو المقبل، وتستمر لمدة شهر.

أماكن منافذ مبادرة كلنا واحد

وتحرص وزارة الداخلية على توفير 2254 منفذا موزعة على مختلف أنحاء الجمهورية، وتباع السلع والمنتجات بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا في الميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة أمان التابعة للوزارة.

مميزات منافذ مبادرة كلنا واحد

وهناك العديد من المميزات التي توفرها منافذ مبادرة كلنا واحد للمواطنين، تتمثل في الآتي:

- يتم توفير مستلزمات الأسرة المصرية كافة من السلع الغذائية بجودة عالية.

- يتم توفير كل السلع والمنتجات التي يحتاج لها المواطنين بتخفيضات تصل إلى 40%.

- تتيح تلك المنافذ الفرصة للوصول للمواطنين في أنحاء الجمهورية كافة، إذ يتوفر في كل منطقة منفذ أو أكثر لمبادرة كلنا واحد.