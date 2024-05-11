أسعار السلع بمبادرة «كلنا واحد» بالمنوفية.. الزيت بـ45 والمكرونة بـ 22 جنيها

شهدت منافذ بيع السلع التابعة لمبادرة «كلنا واحد» بمحافظة المنوفية إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء السلع بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في المحلات.

ورصدت «الوطن» عبر بث مباشر انخفاضًا في عدد من السلع الغذائية الأساسية حيث وصل سعر الزيت للزجاجة الواحدة إلى 45 جنيهًا، في حين بلغ سعر المكرونة 22 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو الأرز 45 جنيهًا.

تخفيضات تصل إلى 40%

وتوفر مبادرة «كلنا واحد»، التي أطلقتها وزارة الداخلية العديد من السلع الأساسية بأسعار في متناول المواطنين وبتخفيضات تصل إلى 40%.

إقبال من المواطنين على منافذ «كلنا واحد»

وتشهد جميع أماكن المبادرة في القاهرة وجميع المحافظات إقبالًا كبيرًا من الأهالي الذين يتوجهون لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية الأساسية، بينما أعلنت وزارة الداخلية في بيان سابق لها عن زيادة أعداد المنافذ والسلاسل والمعارض ضمن المرحلة الـ 25 من المبادرة.

وأشارت وزارة الداخلية في بيانها إلى أن أسعار مبادرة «كلنا واحد» لعام 2024 تشهد تخفيضًا على جميع السلع الأساسية ومنتجات الألبان بنسبة تصل إلى 40%، مؤكدة أن جميع السلع ذات جودة عالية.