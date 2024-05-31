تنظيم جلسة استماع المخطط الاستراتيجي المحدث لمدينة برج البرلس بكفر الشيخ

نظمت بالوحدة المحلية لمدينة برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ، جلسة استماع المخطط الاستراتيجي المحدث لمدينة برج البرلس، بحضور المهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، وسليم أبو شريف، رئيس مدينة برج البرلس، والمهندس ممدوح عبد الحليم، مدير المركز الإقليمي لتخطيط إقليم الدلتا، وفريق عمل الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، وشركاء التنمية، والتنفيذيين بالوحدة المحلية لمدينة برج البرلس، وعدد كبير من الأهالي.

المخطط الاستراتيجي لمدينة برج البرلس

وسبق أنّ تم اعتماد المخطط الاستراتيجي لمدينة برج البرلس عام 2021 بقيد ارتفاع 9 أمتار ومن ثم اعتماد المخطط التفصيلي للمدينة عام 2023 طبقاً للاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية والجاري العمل به، وفي ضوء التنسيقات التي تمت بين الهيئة العامة للتخطيط العمراني وهيئة عمليات القوات المسلحة بناءً على طلب المحافظة لزيادة قيد الارتفاع للمدينة نظراً لعدم وجود مساحات للتوسع الأفقي للمدينة وتماشياً مع الاشتراطات المعمول بها وحفاظاً على الرقعة الزراعية، حيث تمت موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة على زيادة قيد الارتفاع إلى 12 متر للمدينة مما يستلزم اتخاذ الإجراءات وفقاً لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية نحو تحديث المخطط الاستراتيجي للمدينة.

ووافق الحضور بعد المناقشة والرد على كافة الاستفسارات على المخطط الاستراتيجي المحدث لمدينة برج البرلس، تمهيدًا لاعتماده من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طبقاً لقانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهم.

مناقشة الملامح الرئيسية للمخطط الاستراتيجي المحدث لمدينة برج البرلس

و‏‎قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنّ جلسة الاستماع تهدف إلى مناقشة الملامح الرئيسية للمخطط الاستراتيجي المحدث لمدينة برج البرلس، والذي يهدف إلى تحويلها إلى مدينة مستدامة ذات موقع متميز تمتلك مقومات التنمية العمرانية القادرة على تلبية احتياجات ومتطلبات التنمية، وتوزيعها بشكل متزن بالمناطق العمرانية القائمة والمستقبلية.

وأوضح المحافظ، أنّ المخطط الاستراتيجي المحدث لمدينة برج البرلس، يهدف إلى تحويل مدينة برج البرلس إلى مدينة مستدامة ذات بيئة نظيفة، وتوفير فرص العمل للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، وتطوير البنية التحتية للمدينة، هذا بالإضافة إلى توفير الخدمات الأساسية لهم، مثل التعليم، والصحة، والخدمات الترفيهية، وتحسين البنية التحتية للمدينة، بما فى ذلك شبكات الطرق والمرافق، والحفاظ على الرقعة الزراعية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تحسين جودة الحياة للمواطنين

و‏‎أكد محافظ كفر الشيخ، على أهمية المشاركة المجتمعية في إعداد المخطط الاستراتيجي المحدث لمدينة برج البرلس، مشدداً على ضرورة أخذ جميع الآراء والمقترحات بعين الإعتبار، مشيراً إلى أنّ المخطط الاستراتيجي العام لمدينة برج البرلس، يأتي في إطار خطة الدولة لتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتحقيق التنمية الشاملة في ربوع مصر.