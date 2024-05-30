«تعليم كفر الشيخ» تحصد مركزين في مسابقة الأخصائي المثالي

أعلن محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، عن حصول المديرية على المركزين الثاني والثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة الأخصائي المثالي مسئول الاتحادات الطلابية 2023 - 2024.

ووجّه وكيل الوزارة، التهنئة إلى إبراهيم نور الدين إبراهيم العشري، مسئول الاتحادات الطلابية بمدرسة الزهور الرسمية للغات بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، الفائز بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية، وهناء محمد السعداوي، مسئول الاتحادات الطلابية بمدرسة الإعدادية القديمة بنات بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، الفائزة بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك برعاية محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ الرائد العام، والدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، وغادة النحاس، مدير عام التعليم، وأمين الغفلول، الموجه العام للتربية الاجتماعية، وأسرة الاتحادات الطلابية بالمديرية.