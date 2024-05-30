«صحة كفر الشيخ» تستلم سيارة نفايات طبية خطرة منحة من «اليونيسيف»

أعلن الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، استلام سيارة نفايات طبية خطرة ذات حمولة 1.8 طن، ضمن 22 سيارة نقل نفايات طبية خطرة مطابقة للمواصفات من منظمة الصحة العالمية والمقدمة كمنحة من منظمة اليونيسيف إلى وزارة الصحة.

استلام سيارة نفايات طبية خطرة ذات حمولة 1.8 طن

وقال «شقوير»، في بيان أنّه تم اختيار مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ وتسليمها سيارة نفايات طبية خطرة لاجتهادها الدائم في عملية النقل والتخلص من النفايات الطبية الخطرة، حفاظاً علي الصحة العامة لمواطني المحافظة، بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان.

الحد من مخاطر العدوى

وأشار «شقوير»، إلى أنّ ذلك يأتي في إطار حرص الدولة ووزارة الصحة لالتزامها الثابت بالصحة العامة، وتعاونها مع اليونيسف وشركاء التنمية، إذ أنّ وجود مركبة لنقل النفايات الطبية تُساعد في الحد من مخاطر العدوى التي تنتقل عن طريق الإنسان وانتشار العدوى وظهور الأوبئة، لافتاً أنّ الدولة تعمل على حماية المواطنين من الأمراض المعدية الأخرى، والاستعداد بشكل أفضل لمواجهة أي أزمات في المستقبل.