رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«أونروا»: إسرائيل دمرت 170 مبنى تابع للمنظمة ويجري استهداف الأطفال في مدارسنا

كتب:

منتصر سليمان
05:01 م | الجمعة 31 مايو 2024
قطاع غزة _ صورة أرشيفية

قطاع غزة _ صورة أرشيفية

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، تلقينا تقارير مروعة من جباليا بشأن أطفال قتلوا وجرحوا وهم يحتمون في مدرستنا خلال الأسابيع الماضية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وأضافت «أونروا»، أن الدبابات الإسرائيلية حاصرت خيام النازحين في مدرستنا وأضرمت فيها النيران، والتقارير تحدثت عن تدمير مكاتبنا جراء غارات جوية إسرائيلية وجرفها من قبل الجنود الإسرائيليين.

وتابعت: «أكثر من 170 مبنى لنا تعرضت للضرر أو التدمير في جميع أنحاء قطاع غزة، والهجمات على منشآتنا يجب أن تتوقف، وعلى العالم أن يتحرك لمحاسبة مرتكبيها».

اقرأ المزيد:

وزير الخارجية الأمريكي: الوضع في غزة أصبح مأساويا ونسعى لفتح المعابر بالشمال

«القاهرة الإخبارية»: إصابة 5 عسكريين إسرائيليين في معارك غزة بآخر 24 ساعة

«رويترز»: مسؤول إسرائيلي يكشف عن مقترح يتضمن ترتيبات لهدنة في غزة

«القاهرة الإخبارية»: فصائل فلسطينية تقصف تجمعا لجنود الاحتلال جنوب غزة

مراسل «القاهرة الإخبارية»: الغارات الإسرائيلية مستمرة على قطاع غزة
بقلم منتصر سليمان