«أونروا»: إسرائيل دمرت 170 مبنى تابع للمنظمة ويجري استهداف الأطفال في مدارسنا

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، تلقينا تقارير مروعة من جباليا بشأن أطفال قتلوا وجرحوا وهم يحتمون في مدرستنا خلال الأسابيع الماضية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وأضافت «أونروا»، أن الدبابات الإسرائيلية حاصرت خيام النازحين في مدرستنا وأضرمت فيها النيران، والتقارير تحدثت عن تدمير مكاتبنا جراء غارات جوية إسرائيلية وجرفها من قبل الجنود الإسرائيليين.

وتابعت: «أكثر من 170 مبنى لنا تعرضت للضرر أو التدمير في جميع أنحاء قطاع غزة، والهجمات على منشآتنا يجب أن تتوقف، وعلى العالم أن يتحرك لمحاسبة مرتكبيها».