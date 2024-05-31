6 قنوات مجانية تذيع مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

جماهير كرة القدم العربية على موعد مباراة مصيرية قوية، تجمع الهلال والنصر، في الساعة 9 مساء اليوم، ضمن منافسات نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة «الجوهرة».

في التقرير التالي ترصد «الوطن» 6 قنوات مجانية، تعرض مباراة الهلال والنصر في نهائي خادم الحرمين الشريفين، والتقى الفريقان هذا الموسم 4 مرات، إذ فاز الهلال في مبارتين، واحدة بثلاثية نظيفة وأخرى بنتيجة 2-1، وانتصر النصر بالنتيجة نفسها في مباراة واحدة، وهناك مباراة أخرى في الدوري السعودي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وتذاع مباراة النصر والهلال على قنوات ssc السعودية المشفرة، بينما هناك عدة قنوات مجانية أخرى، يمكن لجماهير كرة القدم العربية، متابعة المباراة من خلالها.

قنوات مجانية تذيع مباراة الهلال والنصر

قناة أبو ظبي وترددها 11411 أفقي. قناة الكاس وترددها 11919 أفقي. قناة السعودية الرياضية 1 وترددها 12149 أفقي. قناة السعودية الرياضية 2 وترددها 12149 أفقي. قناة عمان وترددها 12130 عمودي. قناة الشارقة وترددها 11013، عمودي.

11 معلقا على مباراة الهلال والنصر

ويعلق على مباراة الهلال والنصر، أبرز المعلقين في الوطن العربي، مثل فهد العتيبي وفارس عوض ومدحت شلبي، وخالد الحدي وعيسي الحربين وخليل البلوشي، وأحمد الكعبي وبلال علام وخالد الشمسي ومحمد حسين، جميعهم موزعين على 10 قنوات تذيع المباراة.