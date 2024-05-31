8 معلومات عن بطاقة الفرصة.. تسمح بسفر المصريين إلى ألمانيا دون تأشيرة

يهتم عدد من راغبي السفر والحصول على فرصة عمل خارج البلاد، بإجراءات السفر، وتبقى مشاكل الفيزا والتأشيرة وغيرها من الإجراءات التي تمثل عائقًا للبعض، ولكن ألمانيا أعلنت عن حل كل ذلك من خلال «بطاقة الفرصة»، التي تتيح للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي وبينهم العرب والمصريين السفر إلى ألمانيا لمدة عام للبحث عن فرصة عمل، إذ تحتاج ألمانيا إلى حوالي 400 ألف عامل ماهر جديد سنويًا لسد النقص.

كل ما تريد معرفته عن بطاقة الفرصة للسفر إلى المانيا

1- تصلح بطاقة الفرصة تأشيرة مؤقتة أو تصريح عمل.

2- ظهرت فكرة «بطاقة الفرصة» لأول مرة في عام 2022 لتسهيل عملية البحث عن عمل للعمال الأجانب في ألمانيا.

3- يتم تنفيذ هذه البطاقة اعتبارًا من الأول من يونيو 2024

4- تسعى بطاقة الفرصة لإمداد برلين بالقوى العاملة الماهرة المحدودة.

5- تسمح لحامليها بالعيش في ألمانيا لمدة تصل إلى عام واحد.

6- يُسمح لحاملي بطاقة الفرصة بالعمل بوظائف جزئية لا تتجاوز 20 ساعة في الأسبوع، أو بإجراء أعمال تجريبية لمدة أسبوعين.

7- تهدف إلى تسهيل البحث عن فرص عمل مناسبة للعمال الماهرين، ولمساعدة الشركات في العثور على عمال أجانب لشغل الوظائف الشاغرة.

8- إذا رغب حامل البطاقة في بعد ذلك الحصول على وظيفة دائمة بدوام كامل، يمكنه التقدم للحصول على إقامة طويلة الأجل، وهذه العملية أصبحت أسهل بالنسبة له لأنه بالفعل لديه عرض عمل.

الوظائف المطلوبة في ألمانيا

ترغب ألمانيا في أكثر من 400 ألف وظيفة على رأسها وطائف في مجالات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية.