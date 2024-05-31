في اليوم عالمي للاقلاع عن التدخين.. ماذا يحدث لجسمك عند ترك السجائر؟

التدخين من أخطر العادات على صحة البشر، وتعتبر منتجات التبغ من أسوأ المنتجات التي يقبل على شرائها الكثير من الأشخاص حول العالم، ويجد البعض صعوبة بالغة، في الإقلاع عن السجائر لأسباب عديدة، ولكن هناك عدة فوائد في الدقائق الأولى عند التخلي عنها، وفي اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين، نستعرض هذه الفوائد.

فوائد أول 20 دقيقة للإقلاع عن التدخين

خطوة الإقلاع عن التدخين، ربما تكون صعبة لدى البعض، ونشرت وزارة الصحة والسكان، مقطع فيديو لتحفيز المدخنين على اتخاذ قرار الإقلاع، فبعد دقائق معدودة وأيام قليلة يحدث التالي:

- بعد أول 20 دقيقة، يقل معدل نبضات القلب، وانخفاض ضغط الدم.

- بعد ١٢ ساعة تراجع مستوى أول أكسيد الكربون في الدم للمستوى الطبيعي.

- من أسبوعين إلى 12 أسبوعًا، تتحسن الدورة الدموية، وتزداد وظيفة الرئة.

- من شهر إلى 9 شهور، يقل التعرض للبرد وضيق التنفس.

صعوبة اتخاذ القرار والأضرار

يظن البعض أن الإقلاع عن التدخين، قرار مستحيل أو صعب للغاية، بسبب تخوفهم من بعض أعراض انسحاب المواد الضارة، التي تحتويها السجائر من الجسم، ولكن هناك الكثير من الأضرار لاستمرار التدخين، وهي بحسب ما ذكره نبيل عبد الكريم استشاري الأمراض الصدرية لـ«الوطن»، كالتالي:

- الفشل التنفسي

- إفساد الرئة

- قصور في الشريان التالجي

- الشلل النصفي

- الالتهاب المزمن في الشعب الهوائية

- احتمالية الإصابة بسرطان الرئة والحنجرة

طرق للإقلاع

يبحث الشخص المدخن، الذي يريد الإقلاع عن التدخين، عن طرق تساعده تكون سهلة نوعًا ما من وجهة نظره، تجعله لا يشعر ببعض الأعراض مثل الصداع الذي يشكل أزمة كبيرة للبعض، وأكد اسشاري الصدرية في حديثه، أنه لا توجد طرق تجعل المدخن عن التدخين، سوى الإرادة والعزيمة على اتخاذ هذا القرار، لكن هناك نصائح يمكن اتباعها ومن ضمنها:

- ممارسة الرياضة

- البعد عن التوتر والضغط العصبي

- إشغال وقته بأي عمل، للابتعاد عن التفكير في التدخين .