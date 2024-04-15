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دراما المتحدة

بعد سقوط لاعب روما الإيطالي وإلغاء مباراته أمام أودنيزي.. ما أسباب الذبحة الصدرية؟

كتب:

أنس سعد
10:11 م | الإثنين 15 أبريل 2024
إيفان نديكا

إيفان نديكا

واقعة مؤلمة حدثت في مباراة بالدوري الإيطالي بين فريقي روما وأودينيزي، إذ فوجئ اللاعيبين والجماهير في الدقيقة 71، بسقوط اللاعب الإيفواري إيفان نديكا، في المباراة التي أقيمت أمس الأحد، ضمن منافسات الكاليتشيو.

سقوط اللاعب جعل الفريقيان يتفقان على إلغاء المباراة وعدم استكمالها، ليتوجه بعدها اللاعب الإيفواري إيفان نديكا إلى أحد المستشفيات، لإجراء المزيد من الفحوصات، بعد تعرضه لذبحة صدرية وخروجه من الملعب، حسب ما ذكرت كالتشيو ميركاتو الإيطالية، التي أكدت استكمال المباراة في وقت لاحق، يتم تحديده من خلال رابطة الدوري الإيطالي.

أسباب حدوث الذبحة الصدرية

من جانبه، تحدث الدكتور محمد إسماعيل، أخصائي الباطنة والأمراض الصدرية، عن الذبحة الصدرية وأسبابها، مؤكدًا لـ«الوطن»، أنها عبارة عن شعور يحدث نتيجة نقص الدم المؤكسد المزود لعضلة القلب، هذا الدم الذي ينتج عن تقلص أو تصلب شريان تاجي، ومن الممكن أن يكون نتيجة تسرب الدهون، ما يؤثر على الأعصاب الموجودة في منطقة الصدر.

أعراض الذبحة الصدرية

أعراض الذبحة الصدرية تتمثل في الشعور بآلام في القفص الصدري من الناحية اليسرى، ومن الممكن أن يصل إلى الذراع الأيسر والفك السفلي والرقبة، ويرتبط ظهور الألم ببذل المجهود، وهو ما أدى إلى سقوط المدافع الإيفواري.

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