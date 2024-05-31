مصابون في عملية طعن بمدينة مانهايم الألمانية و«شولتس» يعلق.. القصة الكاملة

شهدت مدينة مانهايم جنوب غرب ألمانيا، عملية طعن بسكين ظهر اليوم الجمعة، وكان من بين المصابين ضابط شرطة ألماني.

Die Bilder aus Mannheim sind furchtbar. Mehrere Personen sind von einem Attentäter schwer verletzt worden. Meine Gedanken sind bei den Opfern. Gewalt ist absolut inakzeptabel in unserer Demokratie. Der Täter muss streng bestraft werden. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) May 31, 2024

انتشار قوات الشرطة والطوارئ

وأوضحت الشرطة الألمانية بحسب التليفزيون الألماني، أنه جرى نشر قوات الشرطة وخدمات الطوارئ وطائرة هليكوبتر للإنقاذ.

وبحسب ما ورد فقد وقع الهجوم أثناء مظاهرة يمينية في إحدى الساحات المركزية في مانهايم، وتظهر مقاطع فيديو من مكان الحادث مدنيين يحاولون إخضاع المهاجم وهو يطعن ضابط شرطة، وفي النهاية أطلق شرطي آخر النار على المعتدي بينما كان يتصارع مع رجل آخر.

بدوره خرج المستشار الألماني أولاف شولتس، معلقا على الحادث: «الصور من مانهايم فظيعة، العنف غير مقبول على الإطلاق في ديمقراطيتنا، يحب أن يعاقب مرتكب الجريمة بشدة».

ولا يزال الدافع وراء الهجوم غير واضح، فقالت الشرطة في بيان إنها لا تستطيع تقديم تفاصيل على الفور عن عدد الضحايا أو خطورة الإصابات.

إصابات مستمرة

ومع ذلك، نقلت صحيفة «مانهايمر مورجن» المحلية عن متحدث باسم الشرطة قوله إن أحد الضباط الموجودين في مكان الحادث أصيب بجروح خطيرة، وفي وقت لاحق، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الضابط يخضع لعملية جراحية.