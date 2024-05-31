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مصابون في عملية طعن بمدينة مانهايم الألمانية و«شولتس» يعلق.. القصة الكاملة

كتب:

عمرو حسني
06:17 م | الجمعة 31 مايو 2024
عملية طعن في ألمانيا

عملية طعن في ألمانيا

شهدت مدينة مانهايم جنوب غرب ألمانيا، عملية طعن بسكين ظهر اليوم الجمعة، وكان من بين المصابين ضابط شرطة ألماني.

انتشار قوات الشرطة والطوارئ

وأوضحت الشرطة الألمانية بحسب التليفزيون الألماني، أنه جرى نشر قوات الشرطة وخدمات الطوارئ وطائرة هليكوبتر للإنقاذ.

وبحسب ما ورد فقد وقع الهجوم أثناء مظاهرة يمينية في إحدى الساحات المركزية في مانهايم، وتظهر مقاطع فيديو من مكان الحادث مدنيين يحاولون إخضاع المهاجم وهو يطعن ضابط شرطة، وفي النهاية أطلق شرطي آخر النار على المعتدي بينما كان يتصارع مع رجل آخر.

بدوره خرج المستشار الألماني أولاف شولتس، معلقا على الحادث: «الصور من مانهايم فظيعة، العنف غير مقبول على الإطلاق في ديمقراطيتنا، يحب أن يعاقب مرتكب الجريمة بشدة».

ولا يزال الدافع وراء الهجوم غير واضح، فقالت الشرطة في بيان إنها لا تستطيع تقديم تفاصيل على الفور عن عدد الضحايا أو خطورة الإصابات.

إصابات مستمرة

ومع ذلك، نقلت صحيفة «مانهايمر مورجن» المحلية عن متحدث باسم الشرطة قوله إن أحد الضباط الموجودين في مكان الحادث أصيب بجروح خطيرة، وفي وقت لاحق، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الضابط يخضع لعملية جراحية.

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