ماذا قالت نيللي كريم قبل الانفصال عن هشام عاشور بساعات؟.. «وهم السعادة»

بعد عامين وأكثر من زواج نيللي كريم، من لاعب الإسكواش هشام عاشور، وقع الانفصال بين الثنائي اليوم، دون أن يكشف أحدهما عن الأسباب، إلا أنّ الفنانة أكّدت الخبر مكتفية بجملة: «كل شيء قسمة ونصيب».

ماذا حدث قبل الانفصال بساعات؟

وقبل ساعات من انفصال الفنانة نيللي كريم عن زوجها، قررت مشاركة متابعيها، بعدة لقطات عبر خاصية «الاستوري» بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» إذ نشرت حكمة عن شدة الإدراك ووصفته بـ«مرض خطير»، كما تحدثت عن وهم السعادة لابن خلدون، وكيف يعتقد البعض أنّ الزواج والعمل والإنجاب هو السعادة.

كما شاركت نيللي كريم حكمة أخرى، تضمنت الآتي: «يكبر الإنسان ثلاثة أضعاف عمره حينما يحاول التأقلم مع حياة ليست مناسبة له».

زواج نيللي كريم وهشام عاشور

يذكر أن نيللي كريم وهشام عاشور تزوجا في ديسمبر من عام 2021، بعد قصة حب نشأت بينهما، وأقيم حينها حفل زفافهما في الساحل الشمالي، وسط حضور الفنانين.

آخر أعمال نيللي كريم

وكانت نيللي كريم، شاركت في رمضان الماضي، في مسلسل فراولة والذعر عرض على قناة «DMC»، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة «Watch it»، ضمن مسلسلات رمضان 2024.