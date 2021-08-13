نيللي كريم وهشام عاشور يخططان لقضاء شهر عسل خارج مصر

تتواجد الفنانة نيللي كريم في الساحل الشمالي برفقة زوجها لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور، وذلك بعد أيام من حفل زفافهما، وكشف مصدر مقرب من نيللي كريم أن الزوجين يخططان في الوقت الحالي للسفر خارج مصر لقضاء شهر العسل، ولكن لم يستقرا على البلد حتى الآن.

واحتفلت الفنانة نيللي كريم بزواجها من هشام عاشور، يوم الأربعاء الماضي، في أحد المنتجعات بالساحل الشمالي، بحضور مجموعة من الفنانين والأصدقاء والعائلة، بينما أحيا الفنان عمرو دياب الذي قدم عددا من أبرز أعماله التي أشعلت الحفل الذي حضره عدد من النجوم منهم إلهام شاهين، ليلى علوي، هالة صدقي، بجانب أبطال مسلسلها الشهير «100 وش» مصطفى درويش وحسن أبو الروس، بالإضافة إلى الكاتب مدحت العدل والمنتج جمال العدل الذي كان وكيلها في عقد القران.

3 زيجات وخطبة و4 أبناء لـ نيللي كريم

وتعتبر زيجة نيللي كريم من هشام عاشور هي الثالثة، فكانت زيجتها الأولى وهي في الـ 17 من عمرها من مهندس خارج الوسط الفني يدعى بهاء صبري، وأنجبت منه نجليها «كريم» و«يوسف»، ولكن انتهت العلاقة بالانفصال، ويبلغان من العمر 26 و22 عاما.

وتزوجت نيللي للمرة الثانية من خبير التغذية هاني أبو النجا في عام 2004، ولكن لم تستمر العلاقة أكثر من 11 عاما وانتهت بالطلاق في 2015، وذلك بعد ما أنجبت ابنتيها «سيليا» و«كندة» اللاتان تبلغان من العمر 13 و8 سنوات.

بينما أعلنت خطبتها العام الماضي إلى رجل الأعمال عمر إسلام، ولكن لم تستمر العلاقة طويلا، حيث كشفت بعد عدة أشهر أنها «فسخت» خطبتها، في لقاء مع برنامج «ET بالعربي»، قائلة: «كنت مخطوبة، والحمد لله فسخت»، متابعة: «وبحاول على أد ما أقدر إن ما أخليش حاجة تكسرني ولا تزعلني أوي».