نيللي كريم وهشام عاشور في أول ظهور رسمي بعد الزواج بمهرجان القاهرة

شهد «ريد كاربت» حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، ظهور الفنانة نيللي كريم، وزوجها هشام عاشور، في أول ظهور لهما معًا داخل مصر في احتفال رسمي.

نيللي كريم في أول ظهور لها برفقة زوجها

وظهرت نيللي كريم، وهي ترتدي فستانا بسيطا مفتوحا من عند الركبة باللون الأحمر، بينما ارتدى زوجها بدلة باللون الأبيض وبنطلون أسود.

نجوم الفن يتوافدون على ريد كاربت حفل افتتاح المهرجان

ويستمر توافد العديد من النجوم وصناع الأفلام على حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ43، وأبرزهم الفنانة نادية الجندي، أحمد طلعت، فيفي عبده، وندى أكرم، واللبنانية نور، ونسرين أمين، وأحمد الفيشاوي وزوجته، وخالد سليم، وصبري فواز، ورشا مهدي، داليا البحيري وزوجها، ودرة وشريف منير، وإياد نصار، وليلى علوي، أسماء جلال، وسماء إبراهيم، والعديد من نجوم العرب المشاركين في المهرجان.

ويشهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43 تكريم الفنانة نيللي، وتكريم الفنان كريم عبد العزيز.

هشام عاشور يسخر من قرار هاني شاكر

وكان هشام عاشور قد سخر من الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، بسبب موقفه من مطربي المهرجانات في الآونة الأخيرة، خاصة بعد قرار منع 20 من مؤدي المهرجانات عن الغناء أو إقامة الحفلات، لحين اجتيازهم اختبارات القبول في النقابة، وكان أبرز هؤلاء المطربين حمو بيكا، وحسن شاكوش.

ونشر هشام عاشور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، عبر خاصية الـ«إستوري»، منشورا يقول: «هاني شاكر يصدر قرارًا بمنع أي شخص من الغناء في الحمام إذا لم يكن عضوًا في نقابة المهن الموسيقية».