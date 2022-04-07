نيللي كريم وهشام عاشور ضحايا الزواج الفاشل في دراما رمضان

يواجه أشهر وأحدث زوجين في الوسط الفني، وهما الفنانة نيللي كريم، ولاعب الاسكواش هشام عاشور، معاناة من الزواج الفاشل في دراما رمضان هذا العام، ويتبنى كل منهما قضية مختلفة في السباق الدرامي الجاري.

نيللي كريم تتبني مأساة المرأة عقب الانفصال

تشارك الفنانة نيللي كريم في دراما رمضان، من خلال مسلسل فاتن أمل حربي، إذ تتبنى مأساة المرأة عقب الانفصال عن زوجها، وجدل حضانة الأطفال، لتبدأ رحلتها في المحاكم، مع تهديده بضرب وتعنيف الفتيات.

وتجسد نيللي كريم شخصية تدعى «فاتن» موظفة بالشهر العقاري، ويعتاد زوجها على ضربها، ويتخذ قرارت لا يمكن للأطفال تحملها نظرًا لصغر سنهم، ليصل الأمر بينهما للطلاق.

نيللي كريم تلجأ لأحد الشيوخ لتحسم جدل حكم الدين في حضانة الأطفال

وتلجأ نيللي كريم ضمن أحداث المسلسل إلى أحد الشيوخ، لتسأله عن حكم الدين في الحضانة بعد زواج الأم، وهل لا يحق للأم أن تكون لها الحضانة بعد زواجها من رجل آخر أم لا.

مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم، هالة صدقي، فادية عبدالغني، شريف سلامة، محمد الشرنوبي، محمد ثروت، خالد سرحان، جيلان علاء، حاتم صلاح، بهاء الخطيب، محمد سامي.

هشام عاشور يشارك في مسلسل «يوتيرن»

ويشارك هشام عاشور في مسلسل «يوتيرن» بطولة ريهام حجاج، صفاء الطوخي، محمد الكيلاني، كريم قاسم، عبير منير، محمود حجازي، هلا السعيد، نورهان، أيمن القيسوني، محمود حافظ، ومن تأليف أيمن سلامة، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.

هشام عاشور يسعى لتغير قانون رؤية الأطفال

ويجسد هشام عاشور شخصية رجل منفصل عن زوجته، ولديه طفل، ولكن بسبب عناد طليقته لا يمكنه رؤية الطفل، وتتحايل على قانون حق الزوج رؤية الطفل بعد الطلاق، فتأتي قبل انتهاء الموعد المحدد لرؤية الطفل بدقائق، حتى لا يستطيع أن يجلس مع طفله وقتًا كبيرًا.