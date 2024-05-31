عاجل.. «عبدالمنعم» يوجه رسالة غامضة لجمهور الأهلي: «سأحمل حبكم دائما»

أثار محمد عبدالمنعم مدافع النادي الأهلي الجدل عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام بتوجيه رسالة شكر لجماهير النادي الأهلي.

ونشر عبدالمنعم مقطع فيديو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وهو يحتفل مع جماهير النادي الأهلي ببطولة أفريقيا وكتب : سأحمل دائمًا حبكم ودعمكم معي. شكرا لكم على كل شيء.

وخاض محمد عبدالمنعم خلال الموسم الحالي مع النادي الأهلي 33 مباراة بواقع 12 مباراة في الدوري المصري و3 مباريات في كأس العالم للأندية و12 مباراة في بطولة دوري أبطال أفريقيا و3 مباريات بالدوري الأفريقي ومباراتين بكأس السوبر المصري ومباراة ببطولة السوبر الأفريقي ونجح في تسجيل هدف وحيد في دوري أبطال أفريقيا ونجح في تحقيق هذا الموسم لقب دوري الأبطال والسوبر المصري وكأس مصر.