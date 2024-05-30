الأهلي في التصنيف الثاني بكأس العالم للأندية 2025.. فيفا يوضح «خاص»

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» حقيقة وقوع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التصنيف الثاني بقرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تشارك فيها كتيبة «الشياطين الحمر» بالمسابقة، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقا على عكس النسخ السابقة، والتي كانت تشهد حضور 7 فرق فقط.

ورد مصدر بـ«فيفا» في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت» على حقيقة وقوع النادي الأهلي في التصنيف الثاني بكأس العالم للأندية 2025، قائلا إن هذا الأمر لم يحسم بعد ولم يتم تحديد مستويات القرعة، كما أنّ فيفا لم يعتمد بعد آلية تصنيف الأندية قبل إجراء القرعة وكيفية تصنيف الأندية المشاركة قبل إجراء القرعة.

وأضاف المصدر في تصريحاته، أنّه في هذه المرحلة لا توجد معلومات يمكننا الإدلاء بها في هذا الأمر أو تحديد مصير الأهلي أو غيره من الأندية في تصنيف القرعة، وعليه فإن فيفا سيحدد خلال الفترة المقبلة كل تفاصيل هذه البطولة وستتضمن معلومات حول الكأس الجديد وتفاصيل المدينة المضيفة وتفاصيل سحب القرعة والعلامة التجارية الجديدة.

وخلال الساعات الماضية، كان «فيفا» قد كشف لـ«الوطن سبورت» حقيقة منح المارد الأحمر مبلغا خرافيا بالمونديال سواء الحصول على 50 مليون جنيه إسترليني أو 9 مليون دولار كما أشيع، مؤكدًا أنّ هذا الأمر غير صحيحا، ولم يجتمع الاتحاد الدولي بعد للتأكيد على الجوائز المالية الخاصة بكأس العالم للأندية أو المشاركين بها.

وينطلق كأس العالم للأندية 2025 يوم الأحد 15 يونيو وتستمر على مدار شهر حتى المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم الأحد 13 يوليو، كما سيتم تقسيم الفرق الـ32 المشاركين إلى 8 مجموعات تضم كل مجموعة 4 فرق ويتأهل منها المتصدر والوصيف لدور الـ16 ومنها لمرحلة خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.

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