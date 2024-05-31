حقيقة اكتشاف أثري جديد عن رمسيس الثاني.. خبير مصريات يكشف التفاصيل

الاكتشافات الأثرية، دائماً ما تُحدث ضجة عقب الإعلان عنها خاصة تلك المتعلقة بالمصريات، التي يهتم بها الكثير حول العالم، وفي إطار ذلك، كشف موقع «daily mail»، عن اكتشاف مهم عن رمسيس الثاني، أحد أشهر ملوك مصر في العصر الفرعوني، وهو ما دفع البعض للاعتقاد بأن الحديث يدور حول العثور على تابوت رمسيس الثاني.

اكتشاف عمره 15 عاما

للوهلة الأولى عند قراءة الخبر، الذي تتداوله بعض الصحف الأجنبية، يعتقد الكثيرون أن هذا الاكتشاف يتضمن العثور على تابوت رمسيس الثاني، لكن في حقيقة الأمر هذا التابوت قد تم الإعلان عنه اكتشافه عام 2009، وفقًا لما أكده أحمد عامر الخبير الأثري في علم المصريات، وأكد أنه كان هناك لغز غريب حول هذا التابوت، والاكتشاف الأثري الجديد حل هذا اللغز.

الاكتشاف الأثري الجديد

عند اكتشاف هذا التابوت عام 2009، تبين عدم وضوح الرموز والكتابات عليه، وبعد العديد من الدراسات تبين تعمد رئيس الكهنة إخفائها لاستخدام التابوت مرة أخرى، كما تم التوصل لمعنى النقوش التي تتواجد على التابوت وخاصة «الخرطوش»، وهو بمثابة الختم الملكي للملك رمسيس الثاني، حيث عثر على عبارة «رمسيس الثاني نفسه»، ويعد هذا تأكيد على أن التابوت خاص برمسيس الثاني، كما أضاف «عامر»، أن هذا الاكتشاف يعد دليل على أن وادي الملوك في ذلك الوقت لم يكن عرضة للنهب، بل لإعادة استخدام الأشياء الجنائزية من قبل الملوك اللاحقين.

معلومات عن رمسيس الثاني

رمسيس الثاني من أشهر الملوك، الذين تولوا حكم مصر، وذكر خبير علم المصريات خلال حديثه لـ«الوطن»، أبرز الإنجازات التي حققها رمسيس الثاني ومن ضمنها:

- بناء معبد أبو سمبل.

- بناء معبد أبيدوس.

- وصل عدد قوات الجيش في عهده، لحوالي 100 ألف مقاتل، وكانت قوة هائلة استخدمها لتعزيز النفوذ المصري، ومن أشهر معاركه معركة «قادش» عام 1274 ق.م.

- صاحب أول معاهدة سلام في التاريخ وكانت عام 1259 ق.م.