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دراما المتحدة

خبير أثري: الجزء المكتشف من تمثال رمسيس الثاني بالمنيا يكشف قوة حكمه

كتب:

منار مجدي
09:27 ص | الثلاثاء 05 مارس 2024
الجزء العلوي من الملك رمسيس الثاني

الجزء العلوي من الملك رمسيس الثاني

قال الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري، إنه عثر على الجزء العلوي من تمثال ضخم للملك رمسيس الثاني خلال كشف أثري بمحافظة المنيا، موضحا أن التمثال مصنوع من الحجر الجيري يبلغ ارتفاع الجزء المكتشف نحو 3.8 متر.

الجزء المكتشف يصور الملك رمسيس الثاني أثناء جلوسه مرتديا التاج المزدوج

وأضاف الخبير الأثري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الجزء المكتشف يصور الملك رمسيس الثاني أثناء جلوسه مرتديا التاج المزدوج يتمثل في التاج الشمال وتاج الجنوب، ما يوضح أن هذا الملك كان مسيطرا على حكمه، موضحا أنه يظهر على الجزء العلوي من عمود ظهر بالتمثال كتابات باللغة الهيروغليفية لألقاب تمجيد الملك، ويصل حجم التمثال عند تركيب الجزء السفلي له إلى نحو 7 أمتار.

اكتشاف جزء التمثال خلال أعمال بعثة أثرية مشتركة

وتابع أنه جرى اكتشاف جزء التمثال خلال أعمال بعثة أثرية مشتركة بدأت الحفائر بالمنطقة العام الماضي، وتسعى لمحاولة الكشف عن المركز الديني لمدينة الأشمونيين خلال عصر الدولة الحديثة وحتى العصر الروماني والتي تضم عددا من المعابد من بينها معبد الملك رمسيس الثاني.

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