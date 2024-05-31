«القاهرة الإخبارية»: أصابع الاتهام تشير إلى عرقلة نتنياهو صفقة تبادل المحتجزين

قالت دانا أبوشمسية مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، إن كل أصابع الاتهام تشير إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هو من يعرقل صفقة تبادل المحتجزين، ولربما تأخره في تسليم الرد على المقترح المصري الأخير الذي وافقت عليه حركة حماس، والمماطلة في تسلم هذا القرار يندرج مع التصريحات الأخيرة التي تشير إلى أن صفقة التبادل يجب أن تفضي للإفراج عن جميع المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية.

أضافت في رسالة على الهواء، أنها ربما تكون هذه هي ورقة الضغط التي يحاول نتنياهو أن يلعب بها مع الفصائل للضغط عليهم للتراجع عن مواقفهم المتزمتة على حد تعبيره، المتمثلة في وقف مستدام لإطلاق النار.

أشارت إلى أن يومي الجمعة والسبت يكون هناك شح في التصريحات والمعلومات الإسرائيلية، حتى إن بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية قالت إنه إذا ما كان هنالك تسريبات و-تحديدا- في هذه الأيام أي في العطلة الدينية اليهودية تكون عادة مصدرها نتنياهو وبأنه يختبأ وراء مسمى مصدر إسرائيلي رفيع المستوى حتى لا يحسب عليه ماذا يقول.