المراوح ممنوعة.. «رجب»: 12 ساعة في مواجهة الفرن لأجل لقمة «العيش»

بين لهيب النيران وصهد الفرن يقضى «رجب» معظم أوقاته، يعمل لأكثر من 12 ساعة فى مواجهة الحرارة المتصاعدة من ألسنة النيران، دون كلل أو ملل، حتى يلبى احتياجات أسرته، فليس له مصدر دخل آخر سوى المخبز الذى تركه له والده وورثه عنه، إذ ظل يعمل رفقته طيلة حياته حتى استرد الله أمانته بوفاة والده، ليجد نفسه مسئولاً عن أشقائه ووالدته، بجانب زوجته وأبنائه.

قبل أن تشق أشعة الشمس ظلام الفجر يبدأ يوم الثلاثينى محمد رجب، ابن مدينة المحلة الكبرى، يستيقظ من غفوته على قرآن الفجر، يشرع بالوضوء وينصرف نحو المسجد الذى يبعد عن منزله 3 أمتار، حتى يؤدى الصلاة ويتضرع إلى الله، ثم يهم سعياً وراء الرزق ولقمة العيش، هكذا الحال منذ أن كان فى الحادية عشرة من عمره، حتى أصبح فى نهاية الثلاثينات.

يعمل أكثر من 12 ساعة خلال اليوم

«اتعودنا على الحرارة والجو.. ياما مر علينا الأصعب»، هكذا وصف «رجب» حياته فى مواجهة اللهيب المتصاعد من ألسنة نيران الفرن، مضيفاً لـ«الوطن» أنه يعمل لأكثر من 12 ساعة خلال اليوم، حتى اعتاد جسده درجات الحرارة المرتفعة.

تداعيات فصل الصيف تجبر العاملين فى الأفران والمخابز على التأقلم، ويحكى «رجب» روتينه اليومى: «الشغل فى الصيف صعب جداً بسبب الجو، خصوصاً أيام الموجات الحر الشديدة، وللأسف ما ينفعش يكون فيه مراوح فى الفرن عشان النار والدقيق والعجينة ماتهبطش، ده شغلنا اللى بنصرف منه ومفيش غيره، وفى رمضان بنعانى أكتر من الحرارة».

التخفيف عن العُمال

يحاول «رجب» التخفيف عن العُمال من خلال أخذ قسط من الراحة بالتناوب فيما بينهم، حتى يتسنى لهم استكمال العمل: «بحاول أريح العمال على قد ما أقدر، ساعات بديهم راحة يوم وأجيب غيرهم يشتغل، وفى نصف النهار بياخدوا من خمس لـ15 دقيقة راحة بعيد عن النار، والحال كويس وربنا بيعينا».